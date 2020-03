Couture Aluminium renouvelle son association avec le Groupe Espérance et Cancer

L'entreprise Couture Aluminium et le Groupe Espérance et Cancer s'associent pour une deuxième année consécutive dans la vente de bacs de récupération.

Couture Aluminium offre à la population et aux entreprises des bacs de récupération de canettes, faits sur mesure en aluminium, avec le logo et la couleur de son choix. Pour chaque bac vendu au coût de 120$, un montant de 20 $ sera remis à l’organisme.

Cette année, l’objectif est de 100 bacs et les intéressés ont jusqu’au 1er avril pour commander. L’an dernier, Couture Aluminium avait remis un montant de 3 300$ alors que 165 bacs avaient trouvé preneur.

Le Groupe Espérance et Cancer est un organisme régional qui vient en aide, dès le diagnostic, aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Il dessert les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins. Pour plus d’information, on peut communiquer avec l'organisme par voie téléphonique (418 227-1607 ou 418 625-2607).

PHOTO: Isabelle Tremblay et Annick Lachance, de l'entreprise Couture Aluminium, entourent Lyse Perron du Groupe Espérance et Cancer.