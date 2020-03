Hausse notable de l'emploi au Québec

Au Québec, l'emploi a augmenté pour le troisième mois consécutif, en hausse de 20 000 en février, signale Statistique Canada dans son enquête du mois dernier sur la population active.

Le taux de chômage a diminué de 0,6 point de pourcentage, passant à 4,5 %, soit le taux le plus bas dans la province depuis 1976 — année où des données comparables sont devenues disponibles.

L'essentiel de la hausse d'emploi observée en février a eu lieu chez les jeunes de 15 à 24 ans. Leur taux de chômage a diminué de 1,9 point de pourcentage pour s'établir à 6,8 %, ce qui représente aussi le taux le plus bas depuis 1976. Comparativement à février 2019, l'emploi total au Québec a progressé de 66 000 (+1,5 %).

L'emploi chez les jeunes progresse

Pour l'ensemble du Canada, l'emploi a augmenté de 22 000 en février chez les jeunes de 15 à 24 ans et l'essentiel de cette hausse a été observé chez les jeunes de 20 à 24 ans. Le taux de chômage pour l'ensemble des jeunes était inchangé, se fixant à 10,3 %. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi chez les jeunes a progressé de 54 000 (+2,2 %).

Pour ce qui est de la population âgée de 25 à 54 ans (principal groupe d'âge actif), l'emploi en février était stable pour le troisième mois consécutif, et le taux de chômage s'est établi à 4,7 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre de personnes en emploi dans ce groupe d'âge a augmenté de 72 000 (+0,6 %), tandis que leur population s'est accrue de 141 000 (+0,9 %).

En février, l'emploi chez les personnes de 55 ans et plus était également stable pour le troisième mois consécutif. Leur taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 5,1 %, étant donné qu'elles étaient plus nombreuses à chercher du travail.

Dans ce groupe d'âge, l'emploi s'est accru de 119 000 (+2,9 %) par rapport à 12 mois plus tôt, tandis que leur population a augmenté de 298 000 (+2,6 %), ce qui représente plus du double de la croissance de la population du principal groupe d'âge actif.