À 81 ans, le Restaurant Normandie repart de plus belle!

Fortement endommagé par une explosion suite à une fuite de gaz lors de l'inondation du printemps 2019 et entièrement démoli en septembre pour mieux être reconstruit à l'abri des crues de la rivière Chaudière, le Restaurant Normandie de Beauceville a repris du service depuis 6 h ce matin.

Dans les faits, c'est la salle centrale multifonctionnelle de la nouvelle bâtisse qui est ouverte pour les repas alors que le bar L'Entracte entre en opération à 11 h. Le restaurant en tant que tel n'ouvrira pas aux clients avant la semaine prochaine alors que l'on est à terminer les travaux de la salle à manger, a laissé savoir le propriétaire Markis Fortin, qui a organisé une soirée privée samedi dans le nouvel espace pour les travailleurs qui ont construit l'édifice et pour le personnel de l'établissement.

Le restaurateur, et sa conjointe Nancy Boucher, ont eu le courage de repartir à neuf et on pouvait voir dans leur visage samedi soir qu'ils ne regrettaient pas d'avoir pris cette décision malgré la tâche colossale.

Resto et bar pourront accueillir un maximum de 225 personnes, soit une cinquantaine de moins que l'ancien édifice. Il faut dire que l'espace est maintenant partagé au tiers avec la chaîne Subway dont la concession est voisine du Normandie. Rappelons que Subway a quitté le centre commercial de Beauceville dont le rez-de-chaussée a été complètement englouti sous lors de la crue du printemps dernier. Le nouvel emplacement devrait ouvrir très rpochainement

Café bleu

Le restaurant, qui est une institution à Beauceville, fête ses 81 ans, révèle Markis Fortin. Au départ, il s'appelait le Café Bleu et c'est Jacques Fortin qui avait démarré le tout en 1939. Le resto se trouvait sur la première avenue (maintenant le boulevard Renault), tout juste à l'intersection du pont.

Puis, revenant du front européen comme soldat engagé dans le conflit de la Seconde guerre mondiale, Charles-Émile Veilleux achète le petit café. Il le renomme Normandie en souvenir de l'endroit où il avait combattu et dont il était sorti vivant.

M. Fortin, qui voie aux destinées du Normandie depuis plus de 35 ans, est très fier d'avoir retrouvé une vielle photo de la façade extérieure dans les années 1950 dont il a paré un des murs de nouvel endroit. Comme une marque que malgré le temps et les épreuves, la place est encore debout. Comme de revenir vivant du front de guerre...