St-Hubert ferme ses salles à manger pour une durée indéterminée

Dans la foulée des consignes transmises par le premier ministre du Québec, les restaurants St-Hubert ont pris la décision de fermer toutes ses salles à manger dans la province. Le service au volant, le comptoir pour emporter tout comme la livraison sont toujours offerts aux intéressés.

La fermeture est en vigueur pour une durée indéterminée. La décision a été prise pour encourager la distance sociale et réduire les risques pour les communautés et les employés. De plus, seuls les paiements par carte de débit ou de crédits sont acceptés.

« Notre service de livraison demeure ouvert afin de continuer de servir les gens qui restent à la maison. Tout comme vous, nous faisons de notre mieux pour prendre les meilleures décisions en protégeant nos employés, ainsi que vous, nos chers clients », indique la chaîne de restauration.