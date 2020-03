Un bilan positif pour la 4e année de Destination Beauce

Le 12 mars, une trentaine d’entreprises touristiques et de partenaires étaient présents au Centre de congrès et Hôtel le Georgesville pour l’Assemblée générale annuelle de Destination Beauce. Les ALLIÉS (membres) et partenaires ont pu entendre les réalisations de l’organisme en 2019, les projets et les priorités de 2020 puis ils ont procédé à la nomination du nouveau conseil d’administration.

Bilan annuel et états financiers 2019

Le rapport annuel présenté démontre que l’équipe a travaillé en 2019 à bonifier l’offre à ses ALLIÉS par la création d’avantages notoires, mais aussi par l’implantation de structures visant l’amélioration de la mission de leader pour les entreprises touristiques, telles de la formation et de la promotion.

En parlant de promotion, à ce niveau 2019 fut une année de nouveautés en promotion pour l’équipe de Destination Beauce. En effet, avec l’ajout d’une 9e campagne promotionnelle et en ayant remanié une autre, c’est ainsi que son nées : « La Semaine de l’Érable » et « La Tournée des Grands Ducs », deux campagnes ayant connues un immense succès ! La campagne majeure des ambassadeurs en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches a encore une fois permis le rayonnement de la Beauce sur les chaînes de télédiffuseurs nationaux et diverses plateformes web. Plusieurs salons et activités de représentation ont également été réalisés un peu partout au Québec par l’équipe et ses partenaires.

Pour conclure, les états financiers présentent un bilan très positif qui s’explique par le fait que l’organisme opère de façon dynamique et novatrice en étroite collaboration avec ses partenaires et ALLIÉS.

o 207 436 $ (vs 159 443 $ en 2018) investi par Destination Beauce en promotion touristique ;

o 1 970 041 $ (vs 1 836 528 $ en 2018) de retombées économiques en congrès événements ayant généré 40 nuitées et plus répartis en 58 (même nombre qu’en 2018) congrès ou événements ;

o Par rapport à 2018, l’achalandage était identique en 2019 pour 14 % des répondants et en hausse pour 66 % des répondants pour un total de 80 % !

o Par rapport à 2018, les dépenses de la clientèle touristique étaient identiques à 2018 pour 14 % et en hausse pour 52 % des répondants pour un total de 66 % !

Le nouveau conseil d’administration

Le conseil d’administration compte 9 administrateurs dont 6 sont élus par l’assemblée générale des ALLIÉS, désignés de la façon suivante : 2 gestionnaires ou entrepreneurs touristiques représentant de la MRC de La Nouvelle-Beauce (Mme Nathalie Poulin de la Cabane à Pierre et ayant obtenu un second mandat lors de la dernière AGA, M. Jean-François Dion d’Aux Fruits de la Colline), 2 de la MRC de Robert-Cliche (M. Jean-Yves Goulet, de la Bleuetière Goulet et ayant obtenu un second mandat lors de la dernière AGA, Mme Marie-Ève Poulin, du NRJ Spa Nordique), puis 2 de la MRC de Beauce-Sartigan (M. Francis Rancourt du Grand Prix cycliste de Beauce et M. Nick Fortin de la Fromagerie la Pépite d’Or, nouvellement élu lors de la dernière AGA). De plus, un élu est nommé par chacune des 3 MRC de la Beauce (M. Gaétan Vachon de la MRC Nouvelle-Beauce, Mme Ghislaine Doyon de la MRC Robert-Cliche et M. Martin Saint-Laurent de la MRC Beauce-Sartigan).

M. Gaétan Vachon, président ainsi que M. Martin Saint-Laurent, vice-président s’unissent pour remercier chaleureusement les administrateurs sortants ; Mme Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce pour son engagement des deux dernières années.

La Route de la Beauce

Destination Beauce a aussi souhaité faire un bilan du projet de « La Route de la Beauce » et a profité de l’occasion pour de dévoiler la thématique officielle, soit celle du « Miracle beauceron » qui sera utilisée dans la phase 2 de la route soit « la bonification de l’accueil et l’expérience des voyageurs sur la Route de la Beauce ».

« La Beauce, les Beaucerons et la vallée de la Chaudière évoquent plusieurs images et expressions, dont notamment les Jarrets noirs, l’acériculture, les inondations, l’esprit entrepreneurial, etc. Parmi l’ensemble des thématiques examinées, nous avons retenu celle du Miracle beauceron, à la lumière des objectifs ciblés par Destination Beauce et de certains critères que nous avons élaborés, dans une perspective de mise en marché et de positionnement touristique. Ainsi, c’est la thématique du Miracle beauceron, qui servira de pierre d’assise au développement conceptuel de la Route de la Beauce. [...] Peu de concepts s’avèrent aussi porteurs que celui du miracle pour frapper l’imaginaire, pour créer des moments magiques, pour amuser, pour intriguer, pour captiver. Le caractère fantastique et ludique du miracle concorde avantageusement avec l’état d’esprit particulier dans lequel se retrouve généralement les touristes : recherche d’expériences insolites, ouverture à l’autre, propension à l’émerveillement, curiosité accrue, etc. » - MTA Service-conseil.

Plusieurs étapes majeures ont été réalisées, dont la mise à jour des relais d’information touristique de Sainte-Marie et Saint-Georges en plus de nouvelles installations à Saint-Lambert et Saint-Joseph (Saint-Gédéon à venir en 2020), l’installation de 95 % de la signalisation touristique (panneaux bleus) par le Ministère des Transports et l’embauche d’un chargé de projet pour la réalisation de la Phase 2 de la Route de la Beauce. Les prochaines étapes seront de créer un plan marketing et de promouvoir la Route de la Beauce, mais surtout de procéder à l’inauguration de cette dernière à l’été 2020.