Les acériculteurs peuvent faire bouillir, indiquent les PPAQ

Puisque les autorités de la santé publique n’interdisent pas aux acériculteurs de produire du sirop d’érable, les Producteurs et Productrices acéricoles du Québec (PPAQ) invitent leurs membres à faire bouillir l'eau d’érable récoltée.

C'est du moins les indications que l'on retrouve dans l'infolettre hebdomadaire de l'UPA Chaudière-Appalaches publiée hier.

Dans la région, la pro­duction a commencé timidement, précise l'organisme qui a pris acte des mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour contrer l’épidémie du coronavirus. Toutefois, les PPAQ invitent tous les producteurs et productrices acéricoles à annuler toutes les activités ouvertes au grand public.

« Soyez solidaires et prenez toutes les précautions demandées par le gouvernement du Québec», peut-on lire dans l'infolettre.

Pour ce qui est des cabanes à sucre commerciales, les PPAQ s’assureront collectivement, ainsi qu’avec le gouvernement du Québec, de trouver des moyens de venir en aide aux producteurs acéricoles dont les activités sont actuellement perturbées.

Maintien des services à l'UPA

À la suite d'un conseil général spécial de l'Union des producteurs agricoles Chaudière-Appalaches (UPA) qui s’est tenu le 17 mars, il a été convenu de maintenir, les services essentiels aux producteurs agricoles et forestiers ainsi que les opérations essentielles au fonctionnement de l’organisation, et ce, tout en assurant la santé et la sécurité des employés.

Ainsi, tout déplacement professionnel, activité, assem­blée ou autre événement prévu jusqu’à la fin mars est annulé ou reporté. Seules les réunions jugées essentielles se tiendront, et ce, prioritairement par des moyens de communication à distance.

L’organisation du travail a été revue pour assurer ces services. Certains employés demeurent au bureau, d’autres font du télétravail. Bref, ;es professionnels demeurent disponibles pour répondre aux demandes de des membres, de nos clients et de nos administrateurs, tout en limitant les risques de contagion.

Cependant, rappelons que l’accès aux bureaux est limité depuis le 16 mars et cette mesure a été prolongée jusqu’au samedi 28 mars inclusivement. Tout contact doit se faire par téléphone. L’accès à aux bureaux est limité aux employés et au dépôt des documents dans un espace désigné à cette fin, près de nos entrées principales (Saint-Georges et Sainte-Marie).