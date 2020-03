La Boucherie Alimentation Idéale prend les grands moyens

Alors que les mesures de contrôle pour l'achalandage et les murets de protection tardent à venir chez les épiciers des grandes chaînes, le Boucherie Alimentation Idéale de Saint-Georges a pris le taureau par les cornes pour protéger son personnel et sa clientèle contre la propagation du coronavirus.

En effet, comme en témoigne une vidéo publiée jeudi dernier sur la page Facebook de l'épicier-boucher, du plexiglas a été installé à tous les comptoirs où il y a une interaction entre les employés et les clients.

« Je pense que nous avons été les premiers à le faire à Saint-Georges », de dire le propriétaire Mario Gagné qui a pris la décision d'agir ainsi parce que son commerce comporte beaucoup de sections à aire ouverte avec de la manipulation de denrées (pain, viande, etc.) et qu'une grande proportion des clients « peu importe l'âge » manifestait beaucoup d'insouciance malgré l'état de la situation

Tous les clients doivent obligatoirement se laver les mains dès leur entrée avant de pouvoir déambuler dans les allées du commerce. « Il y en a quelques uns qui m'on dit qu'ils ne remettraient plus les pieds ici parce qu'ils trouvaient ça un peu excessif mais c'est comme ça qu'il faut que ça se passe », de dire fermement M. Gagné qui va commencer à contrôler le nombre de personnes dans l'espace intérieur de son marché alimentaire. Et à partir de demain matin (lundi), seul les paiements par carte de débit ou de crédit seront acceptés.

Panique et rupture de stock

L'épicier fait remarquer aussi qu'il est important de mettre un frein aux personnes qui « prennent panique et qui veulent acheter de l'épicerie pour trois mois d'avance », ceci pour éviter le déboussolement du marché, une rupture de stock et une hausse des prix.

« Vendredi dernier, j'ai eu des commandes pour acheter des quartiers complets de viande. J'ai refusé car avec un seul quartier de viande, on peut nourrir 100 familles. J'ai donc mis la priorité sur la vente au comptoir pour que tout le monde puisse en avoir », de dire M. Gagné qui signale que la prochaine semaine sera décisive quant à l'approvisionnement des abattoirs alors que les produits de viande ont connu des ventes record la semaine dernière.

« Nous sommes un petit commerce, on va limiter l'achalandage le plus possible mais il reste que c'est pas toujours facile à contrôler », a-t-il conclu.