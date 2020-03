4 conseils pour augmenter vos ventes en période difficile

Il arrive parfois que les commerciaux traversent une mauvaise passe en raison d'événements conjoncturels (économie, mauvaise typologie des clients,…).Voici quelques pistes pour booster vos ventes en un temps record.

1) Améliorer sa relation client

Un outil de prospection commerciale à la pointe est de loin la meilleure solution pour relancer vos commerciaux dans la course.Investir dans la plateforme Salesforces CRM leur permettra d’augmenter les revenus de votre entreprise tout en réduisant les coûts. Ils tireront profit des flux d’information générés par les outils d’automatisation, la gestion des ventes elle-même est automatisée d’où une meilleure efficacité de vos vendeurs. Sans parler de la mise en place du centre d’appels, un service après- vente performant qui répond aux questions et améliore la relation client dans le but de fidéliser. Vous améliorerez rapidement votre image de marque, ce qui aura pour conséquence d’augmenter vos ventes.

2) Mettre au point une offre commerciale plus attractive

Vos meilleurs clients doivent bénéficier d’une offre supplémentaire pour être fidélisés. Offrez-leur des services gratuits, des cadeaux (par exemple un vêtement au logo de votre marque), des réductions, des bons d’achat pour que votre nom reste présent dans leur esprit. Mettez au point un système de parrainage, vous favoriserez le bouche à oreille.

3) Communiquer

Il ne faut jamais perdre une occasion de parler de votre entreprise même en dehors du .travail, le bouche à oreille fera encore son œuvre. Soyez aussi présent sur les réseaux sociaux, organisez des concours, des mini évènements pour attirer et élargir votre communauté, communiquez sur vos produits, alimentez votre blog avec des contenus riches qui vous positionneront en expert dans votre domaine. Ne négligez pas la presse, chaque évènement de votre entreprise peut faire l’objet d’un communiqué : nouveau produit, anniversaire de l’entreprise, signature d’un contrat… Vous bénéficierez de retombées par le biais d’un article qui ne vous coûtera rien.

4) Créer votre propre site

Sans internet vous n’existez pas, mais avec un site vous devez être présent dans les moteurs de recherche. Ce site est primordial pour vous démarquer de votre concurrence et pour vous faire connaître, c’est la vitrine de votre entreprise. Adressez-vous à une agence de marketing, elle vous positionnera sur votre marché en fonction de vos concurrents et de votre cible par un nom de domaine, des mots clés, un référencement, une apparence qui vous sont propres.