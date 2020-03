Un accompagnement offert selon les besoins des entrepreneurs

L’année 2019 aura été une année très productive pour Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) qui a présenté son bilan lors de son assemblée générale annuelle le 25 mars.

De l’accompagnement des entrepreneurs à l’appui de projets structurants pour la région, le tout jumelé aux crues printanières historiques en Beauce ainsi qu’à la réalisation d’une planification stratégique pour les années 2019-2022, DENB confirme encore une fois sa participation active au développement économique de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

C’est en visioconférence, étant donné la situation exceptionnelle que nous vivons en raison de la COVID-19, que DENB a réaffirmé son rôle et sa mission auprès des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce.

Bien que le contexte économique ait rendu moins attrayant le démarrage d’entreprises, l’année 2019 fut très active. C’est plus de 1400 interventions qui ont été réalisées auprès de 570 promoteurs. Ces interventions ont pris diverses formes comme : service-conseil, recherche de financement, soutien à l’élaboration de plans d’affaires et de prévisions financières, référencement, formations, etc. C’est aussi 11 entreprises ou promoteurs qui ont bénéficié d’une aide financière dont DENB est gestionnaire ou partenaire par entente.

DENB a aussi profité de l’occasion pour présenter les statistiques du service du mentorat d’affaires. Avec 20 nouveaux jumelages en 2019, 67 dyades actives et plus de 225 mentorés accompagnés depuis sa création, la cellule de mentorat d’affaires de La Nouvelle-Beauce connaît un grand succès. Les 15 mentors bénévoles de la cellule partagent leur expérience et leur savoir-être avec des entrepreneurs qui sont autant en phase de démarrage, d’expansion ou de transfert d’une entreprise.

DENB a aussi travaillé, en collaboration avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, à la réalisation d’un sondage sur le recrutement de travailleurs étrangers. Cela a permis de rassembler différentes statistiques permettant d’avoir un portrait de la situation actuelle et future en Nouvelle-Beauce. À partir de ces données, il sera plus facile de prioriser des actions concrètes pour la mise en place d’infrastructures et le développement de services nécessaires à l’accueil et la rétention de ces travailleurs.

Partenaire de La Beauce embauche, celle-ci a continué à demeurer active afin de faire la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles en Beauce. En décembre, La Beauce embauche a annoncé un virage important, soit l’abolition du membership par une formule d’abonnement, et ce, dans l’objectif de permettre aux plus petites entreprises de bénéficier de plus de services et de soutien au recrutement.

En plus de soutenir le développement des entreprises, l’équipe de DENB a assuré un suivi proactif auprès de projets structurants d’importance pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. Notons l’annonce très attendue en août dernier de la construction d’un nouveau centre d’études du Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie. Pour sa part, le développement du transport ferroviaire est aussi sur une bonne voie.

Le sommet sur le transport ferroviaire a annoncé, en primeur, la réutilisation prochaine du pont de Vallée-Jonction. DENB continue également de s’impliquer activement dans le projet de réfection de la voie ferrée entre Scott et Vallée-Jonction ainsi que pour le prolongement du réseau de distribution du gaz naturel à Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Sainte-Marie et Vallée-Jonction.

Nelson Grenier, président, a profité de ce moment pour rappeler aux entrepreneurs de la région qu’ils peuvent compter sur l’appui et le soutien de DENB, et ce, pour toutes situations et tout projet d’affaires. L’année 2020 sera certainement marquée par les impacts économiques de la COVID-19.