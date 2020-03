Trois restos gagnants durant la Semaine de l'Érable

Trois restaurants de la région se sont distingués durant la Semaine de l’Érable organisée par Destination Beauce du 9 au 15 mars.

Dans la catégorie Coup de cœur de Destination Beauce, le prix est allé au Resto Pub DIX-93 Frampton Brasse de Sainte-Marie alors que l'institution qu'est Le Café Royal de Saint-Georges s'est distingué dans la catégorie Beauceron boutte pour boutte. Enfin, le prix Coup de cœur du Public est allé à La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric.

Une équipe s’est rendue dans les 14 restaurants participants pour tester l’expérience culinaire dans ceux-ci.

« Nous souhaitons souligner l’ingéniosité, le talent et l’énergie de nos restaurateurs talentueux ayant participé à la Semaine de l’Érable 2020. Nous sommes fières de voir que cet événement rallie de plus en plus de partenaires qui tiennent à ce que la Beauce soit reconnue comme région de l’Érable! » s’est exclamée Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

La Semaine de l’Érable ayant pour objectif de donner le coup d’envoi à la saison des sucres en Beauce, il est indéniable que cette année, l'événement a été grandement éclipsé et perturbé par la pandémie du COVID-19.

« Nous souhaitons tout de même prendre la balle au bond et souligner à quel point il sera important d’encourager nos commerces locaux entre autres, le secteur de la restauration lors du retour à la normale. Nous comptons sur la population et leur fierté envers les entrepreneurs d’ici à aller célébrer leur «liberté retrouvée» dans nos établissements de qualités beaucerons dès que ce sera de nouveau possible », de faire remarquer Mme Slater.

La campagne promotionnelle de la Semaine de l’Érable représente un investissement d’une valeur de près de 15 000 $.