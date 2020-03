Achetons Beaucerons encourage l'achat local

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre du Québec, volet jeunesse, M. Samuel Poulin, et la Chambre de commerce de Saint-Georges ont décidé d’encourager les Beaucerons a acheté local. Le but est d’aider les entreprises de la région qui font face à des temps difficiles. Un premier message, Achetons Beaucerons, a été affiché sur un panneau à proximité du pont de la rivière Famine à Saint-Georges.

Il est important de se tourner vers les producteurs locaux de la Beauce. Que ce soit lors des achats à l’épicerie, dépanneurs, restaurateurs ou lors des achats en ligne. Les entreprises sont nombreuses à rivaliser d’imaginations afin d’offrir des produits frais à la population en cette difficile période.

« Plus que jamais, il faut se serrer les coudes. Même si la santé publique demeure notre plus grande priorité, il faut soutenir au maximum nos producteurs locaux lors de nos achats à l’épicerie, au téléphone ou en ligne. Achetons Beaucerons est un message clair sur notre capacité à se prendre en main et traverser cette difficile situation unie ». - Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

La Chambre de commerce publiera sur son site un répertoire d’entreprises d’ici offrant des services en ligne. Ceci s’ajoute à la page Facebook, initiée par des citoyens, Achats locaux Beauce, qui détient déjà plus de 3000 membres.

« La Chambre de commerce est fière d’encourager les citoyens de la Beauce à se tourner vers nos producteurs et fabricants locaux. Il s’agit d’entrepreneurs qui auront besoin de notre aide et notre support afin de traverser cette crise sanitaire. Cette offensive vise à sensibiliser et à inciter les gens à passer à l’action en faveur de notre région ».- Directrice générale de la Chambre de commerce de Saint- Georges, Mme Annie Gilbert