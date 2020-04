Confection C.Cliche : confectionneur d'équipement médical de protection

L’entreprise Confection C. Cliche située à Saint-Odilon de Cranbourne a répondu à l’appel du premier ministre du Québec concernant le besoin vital de la production de matériel médical de protection. Depuis deux semaines, l’usine beauceronne travaille à sa conversion pour prendre part à cette mission.

Normalement, les couturières confectionnent des vêtements de tricot, mais dans les prochaines semaines elles utiliseront leur talent pour fabriquer des masques sanitaires, des masques chirurgicaux 3M et des blouses de travail pour le réseau de la santé.Étant bien équipée pour facilement coudre ces produits, l’usine beauceronne tourne actuellement avec 50 % de son personnel, mais il est question que les 37 employés reviennent tous au travail à parti de la semaine prochaine, selon le Président Directeur général Stéphane Cliche.

Stéphane Cliche voit la reconversion de son usine comme une manière de s’assurer de passer à travers la crise. Il ajoute que si cela devait durer des mois, son entreprise comme plusieurs serait en danger s’il n’avait pas pris cette décision et que cela aurait également des répercussions sur ses employés.

Un défi de taille

M. Cliche explique que c’est tout un casse-tête de réorganiser la chaîne de production afin de s’assurer que ses employés respectent les normes sanitaires. Il respecte également le choix de ceux qui ne veulent pas revenir au travail de peur du virus et considère que ce sont leur choix.

« Séparer les couturières de deux mètres, s’assurer que les couturières ne changent pas de machine. On demande aux employés de se laver les mains en arrivant, c’est la première chose qu’ils doivent faire. J’ai un employé trois fois par jour qui va passer désinfecter avec une solution avec l’eau de javel les poignées de porte, les cadrages des portes, les mains courantes des escaliers, etc. », nous indique Stéphane Cliche.

Confection C.Cliche existe depuis 41 ans et a toujours été une entreprise familiale. D’ailleurs, en temps normal, elle fabrique des produits entre autres pour Roses Boudha, Walt Disney, Big Bill, Logistick, Le Cirque du Soleil et quelques autres.

Un grand mouvement

Partout dans la province plusieurs entreprises décident de mettre la main à la pâte pour remporter la bataille contre la COVID-19. En plus d’aider le personnel de santé, cela permet de s’assurer que l’économie québécoise et que certains citoyens puissent toujours travailler et subvenir à leurs besoins.