Le CEB et la Fondation-Santé Beauce-Etchemin lancent un appel aux entreprises pour du matériel de protection

Un appel a été lancé aux entreprises par l’intermédiaire du Conseil Économique de Beauce et de la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour soutenir « nos anges gardiens » et l’ensemble de de la population face au COVID-19.

À l’heure où humanité et solidarité vont de pair, le Conseil économique de Beauce, de connivence avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin et à la demande du CISSS de Chaudière-Appalaches, a fait appel aux entreprises et a initié, lundi, un mouvement de mobilisation pour recueillir auprès des entreprises du matériel de protection (masques et autres) afin de soutenir les professionnels et le personnel des établissements de santé de la région

L’opération se veut simple et efficace, respectueuse des règles de sécurité et de distanciation en vigueur. Il est important de savoir que le matériel de protection ne doit pas être acheminé directement à l’Hôpital de Saint-Georges. Voici plutôt la marche à suivre.

Les dirigeants d'entreprise qui veulent y prendre part doivent téléphoner au 418.225.2001 pour obtenir de l’information quant au matériel de protection listé par le CISSS de Chaudière-Appalaches et prendre rendez-vous pour que ce matériel soit récupéré et entreposé.

Une fois le «blitz» et l’inventaire complété, la Fondation Santé Beauce-Etchemin de concert avec le CISSS de Chaudière-Appalaches transférera les dons avec l’assurance que le matériel de protection ira, selon les besoins, aux professionnels et au personnel de la santé à l’Hôpital de Saint-Georges ainsi que dans les centres d’hébergement et CLSC.

La directrice du CEB, Hélène Latulippe et la présidente de la FSBE, Manon Veilleux, tiennent à saluer et remercier à l’avance tous les entrepreneurs de la région pour le soutien qu’ils sont en mesure d’apporter.