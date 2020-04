Duvaltex participe activement à la production de tissus médicaux

L'entreprise beauceronne Duvaltex livre maintenant tous les jours des textiles médicaux de protection haute performance pour répondre à la demande urgente et pour soutenir les hôpitaux et protéger le personnel de la santé et les patients contre le transfert de micro-organismes, de liquides corporels et de matière particulaire.



C'est du moins ce qui ressort de la page Facebook du fabriquant qui produit des textiles médicaux de niveau 1 et 2, respirants, antistatiques, réutilisables ou jetables, pour répondre à la grande demande en vêtements de protection personnelle. Ces matériaux sont conformes à toutes les normes de la FDA, de ANSI/AAMI, du Québec et du Canada.

Les tissus techniques sont tissés en vue de confectionner des tuniques et blouses médicales, des champs opératoires, ainsi que des vêtements de laboratoire et de protection et bien sûr, des masques médicaux. Il faut dire que Duvaltex produit des rideaux d’intimité d’hôpital depuis plus de vingt ans pour l’industrie nord-américaine de la santé.

Aussi, l'entreprise transforme des matières mises au rebut en tissus biodégradables qui disparaissent sans laisser de trace à la fin de leur vie utile.

Duvaltex, dont le siège social est à Québec, conçoit, développe et fabrique des tissus à partir de ses trois usines en Beauce (Beauceville, Saint-Georges et Saint-Victor) de même que ses trois installations américaines. Elle compte plus d'une centaine d'employés de même qu'un studio de création à New York.