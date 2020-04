Un 3e employé d'Olymel infecté à la COVID-19

Un 3e employé de l'usine d'Olymel de Vallée-Jonction a été dépisté positif de la COVID-19, ce qui a provoqué l'arrêt des opérations du quart de travail de soir hier.

L'information a été confirmée à EnBeauce.com par Richard Vigneault, le responsable des communications corporatives du groupe Olymel. Ce nouveau cas amène une enquête de la santé publique auprès de l'entourage de cet employé alors que plusieurs autres travailleurs de l'abattoir sont en isolement depuis le premier cas annoncé la semaine dernière.

Les opérations ont repris ce matin avec un tout nouveau protocole de travail comportant des mesures encore plus serrées (distance physique plus grande, panneaux de plexiglas, casques avec visière, etc.) qui s'ajoutent à celles qui étaient déjà en place, a indiqué M. Vigneault. « Nous moniteurons la situation de jour en jour. »

L'usine Olymel de Vallée-Jonction emploie environ 1 500 travailleurs.