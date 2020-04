Kapta se lance dans la fabrication de visières

Depuis hier, l'entreprise beauceronne Kapta fabrique à bonne cadence des visières pour répondre à la demande de matériel de protection dans le cadre de la crise du coronavirus.

Normalement, Kapta se spécialise dans la conception et la fabrication de présentoirs de plastique sur mesure, notamment pour les produits cosmétiques et le milieu médical, à partir de ses installations de Notre-Dame-des-Pins mais situation oblige, on a dû changer la production.

« Après la première semaine de fermeture [des entreprises], on a reçu une demande de fabriquer une visière, explique Christian Jacques, président de Kapta. À peu près tout le monde s'est lancé dans la visière jetable avec des pièces contaminables mais nous avons décidé d'en faire une entièrement en plastique, lavable et réutilisable. »

L'outil de protection est fort simple, fabriqué à partir de plastique en feuille et ne coûte que quelques dollars. M. Jacques a indiqué qu'il entendait en produire plus de 3 000 dès cette semaine pour répondre aux besoins des entreprises qui vont reprendre leurs activités.

Entre la conception et la reprise de la production à l'usine de Notre-Dame-des-Pins, l'entrepreneur en avait fabriqué à lui seul quelques centaines, dont plusieurs exemplaires qu'il a donnés, notamment à des professionnels et des travailleurs de la santé.