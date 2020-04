L’ÉEB et Desjardins s’allient pour permettre aux entrepreneurs de rebondir

Voir la galerie de photos

Actifs depuis les premiers jours de la crise du coronavirus pour soutenir les entrepreneurs du Québec, l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB) et Desjardins poursuivent leur mission et lancent, en collaboration avec Skillable, un parcours d’accompagnement de 12 semaines pour créer un tremplin vers de nouveaux succès.

S’équiper pour rebondir, tel est le nom de ce parcours conçu par l’EEB et qui débutera le 11 mai, a indiqué Valérie Lesage, chef du Centre de l’intelligence entrepreneuriale à l'École d’entrepreneurship de Beauce lors d'un entretien vidéo avec EnBeauce.com.



L’École fait donc son entrée chez les entrepreneurs avec un parcours en ligne innovant qui permettra aux entrepreneurs de bénéficier de l’expérience d’autres entrepreneurs, de solidifier leurs piliers vers la relance, de mieux décider et gérer en contexte d’incertitude, de découvrir les opportunités ou possibilités qui se présentent à travers la crise et d’habiter la posture de chef qui convient, selon l’évolution de la situation.

Les inscriptions se font en ligne sur le site web de l’EEB et les clients entrepreneurs de Desjardins auront droit à un rabais sur les frais d’inscription.



« En cette période cruciale pour les entrepreneurs du Québec, le Mouvement Desjardins veut contribuer à les outiller pour qu’ils puissent non seulement passer à travers la période difficile que nous vivons tous, mais aussi être des acteurs clés de la relance de notre économie, de faire valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. En nous associant à l’EEB et à Skillable, nous misons sur la force de la coopération pour mobiliser les forces vives et le talent de la société québécoise au bénéfice des personnes et des communautés. »

