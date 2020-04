La Chambre de commerce de Saint-Georges lance la plateforme Achetons Beauceron

En ce temps de crise, l’achat local n’a jamais été aussi important afin de continuer à faire rouler l’économie de la région. C’est ainsi que la Chambre de commerce de Saint-Georges en collaboration avec l’entreprise iClic a créé une plateforme web pour tous les commerces et entrepreneurs de la Beauce.

Le site achetonsbeauceron.com a pour but de soutenir l’économie locale et d’offrir aux entreprises un moyen de mettre de l’avant leurs produits et cela de façon tout à fait gratuitement. En effet, un commerçant qui désire être membre du site n’a aucuns frais à débourser et peu d’heures à dépenser, car iClic s’est assurée que le placement d’un produit prenne environ une minute. Il est possible aussi pour les entreprises de services de se promouvoir.

Faire rayonner les entreprises d’ici

La population pourra ainsi découvrir de nouveaux produits et même connaître des entreprises qui sont bien installées, mais peu connues dans la région. Ce projet permettra de sensibiliser les gens à l’achat local tout en permettant au commerce de vendre leur inventaire.

Un outil humain

Depuis le début de la pandémie, le contact entre les clients et les entreprises a été coupé. Grâce à cette plateforme, les Beaucerons auront accès à l’inventaire, mais devront appeler le commerce pour faire leurs achats et demander un peu plus d’information. Les prix des produits sont affichés. Il est possible de faire ses recherches par différents mots-clés ou juste faire défiler la liste de ce qui est affiché.

Une plateforme parfaite pour débuter

Achetonsbeauceron.com est parfaite pour les entrepreneurs qui ne sont pas encore prêt à faire de la vente en ligne. Le président d’iClic, Claude Poulin explique que le site est un bon point de départ pour entamer un processus de commerce en ligne et un bon moyen pour les entreprises de se former.

De la visibilité pour les premières entreprises inscrites

La Chambre de commerce de Saint-Georges et afficher sur offrira gratuitement aux 30 premières entreprises qui mettront 30 produits en ligne un petit reportage pour pousser leur visibilité et se faire connaître. Pour les entreprises de services, ce sont 10 services qui devront être affichés. Les reportages seront disponibles sur EnBeauce.com et d'autres médias.

Plusieurs produits déjà affichés

Ce matin, M. Poulin disait que la plateforme sans but lucratif contenait déjà 200 produits en ligne et 50 entreprises s’étaient inscrites.

À long terme, la Chambre de commerce de Saint-Georges et iClic espère atteindre les trois MRC qui forment la Beauce, mais avant tout d’aider les entreprises beauceronnes afin qu’elle passe à travers cette crise.

Visitez dès aujourd’hui achetonsbeauceron.com !