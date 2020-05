Une visière de protection pour les enfants

Suite à l’annonce du retour sur les bancs d’école le 11 mai et la réouverture progressive des garderies, l’entreprise Revtech Systèmes, de Saint-Joseph-de-Beauce, a voulu donner un coup de main aux éducatrices et aux professeurs en créant une visière de protection pour enfant.

Revtech Système a commencé à produire des visières de protection depuis la fin mars afin d’aider certaines entreprises à continuer leurs activités en toute sécurité. Utilisant leur domaine d’expertise soit la robotique, l’entreprise produit plus de 700 visières par jour à l’aide de deux robots nécessitant peu d’intervention humaine.

Comme certains membres du personnel enseignant et de garderie démontraient un peu d’inquiétude envers l’idée de s’occuper de groupes d’enfants pendant cette période hors de l’ordinaire, le fabricant a créé une visière pour enfant qu’ils peuvent personnaliser et y inscrire leur nom.

L’objectif est d’aider les professeurs et éducateurs à se protéger et protéger les enfants de manière créative et amusante tout en les sensibilisant aux mesures de protection.