Deux fermes laitières de la Beauce parmi les trois meilleures au Québec

La Ferme Martin et Renaud Boutin inc. de Saint-Georges et la Ferme G.M. Lebel inc. de Sainte-Justine ont remporté l'argent et la bronze au concours Lait'Xcellent 2019, qui récompense les producteurs de lait à l’échelle provinciale pour la qualité exceptionnelle de leur lait.

Lait'Xcellent ARGENT 2019

Ferme Martin et Renaud Boutin inc., Saint-Georges, Chaudière-Appalaches-Sud

Troisième génération sur la Ferme Martin et Renaud Boutin inc., Maxime a acheté les parts de son père Martin et de son oncle Renaud en décembre dernier. Ces deux derniers continuent quand même à travailler pour l’entreprise avec Solange Labbé, la mère de Maxime. Le troupeau holstein regroupe quelque 165 têtes holsteins pur sang, dont 72 vaches en lactation gardées en stabulation entravée.

Depuis les dix dernières années, la Ferme Martin et Renaud Boutin inc. s’est retrouvée à autant de reprises parmi les 25 entreprises québécoises affichant les meilleurs résultats de qualité au concours Lait'Xcellent.

Lait'Xcellent BRONZE 2019

Ferme G.M. Lebel inc., Sainte-Justine, Chaudière-Appalaches-Sud

Georges Lebel, sa conjointe Micheline Lavoie, et leur fils Patrick sont les propriétaires de la Ferme G.M. Lebel inc. de Sainte-Justine depuis 1989. La Ferme G.M. Lebel inc. a remporté Lait'Xcellent d’or provincial à l’édition 2007. Depuis, l’entreprise s’est retrouvée à huit reprises parmi les cinquante premières au Québec dans le cadre de ce même concours, se traduisant du même coup par autant de certificats Très grande distinction.

À propos de Lait'Xcellent

Le concours Lait'Xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial.