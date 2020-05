Campagne printanière de la SAQ pour les banques alimentaires du Québec

Pour soutenir les concitoyens qui font face à des situations précaires et imprévisibles reliées à la pandémie de la COVID-19, la Société des alcools du Québec (SAQ) convie les Québécois à poser un geste concret de solidarité dans le cadre de sa campagne printanière au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ), dont fait partie Moisson Beauce.

Du 14 au 23 mai, la clientèle peut effectuer un don à la caisse en succursale, en utilisant le service de livraison à domicile ou en visionnant la vidéo de sensibilisation « Voir la faim pour y mettre fin » sur sa page Facebook. La SAQ remettra l’équivalent d’un repas aux BAQ pour chaque visionnement de sa vidéo de sensibilisation. L’objectif est de verser aux réseau de soutien alimentaire un total de 800 000 $.

« Avec un mois record du nombre d’épiceries d’urgence redistribuées par Moisson Beauce au mois d’avril, on peut dire que l’aide apportée de la SAQ tombe à point pour répondre aux nouveaux besoins découlant de la pandémie », souligne Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.

Pour la première fois de son histoire et pour la durée de la campagne, la SAQ modifie son logo sur ses plateformes numériques pour céder son nom à celui de BAQ. C’est une façon d’attirer l’attention sur cet organisme qui prend tout son sens présentement.

Au total, depuis 11 ans, la SAQ a pu remettre plus de 7,9 millions de dollars au réseau des BAQ, dont un million de dollars en don d’urgence le 18 mars dernier. Ces fonds permettent non seulement au réseau de répondre aux demandes d’aide qui lui sont adressées mais aussi de bâtir des projets ou acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens dans le besoin. Soulignons que le soutien financier de la SAQ représente la plus importante somme en argent que reçoit l’organisme.

La Banque alimentaire Moisson Beauce, organisme de bienfaisance, œuvre depuis plus de 25 ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 11 669 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 31% sont des enfants.

Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué en 2019 près de 740 mille kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur monétaire de près de 4,7 millions de dollars, par l’entremise des 61 organismes communautaires accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit.

Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de ses nombreux bénévoles qui ont donné plus de 12 705 heures au cours de la dernière année, représentant une valeur de 173 410$.