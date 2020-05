Déploiement du réseau électrique triphasé: c’est pour bientôt estime l'UPA

L’Union des producteurs agricoles demande depuis de nombreuses années d’élargir le réseau triphasé au Québec. Lors du dernier budget, le secteur agricole a eu la chance de se voir attribuer une somme de 15,2 M$ sur quatre ans.

Or, l’Union a été informée qu’en raison des enjeux liés à la COVID-19 et du souhait du gouvernement de relancer l’économie, cette enveloppe pourrait être augmentée, ce qui ferait en sorte que des projets pourraient démarrer beaucoup plus rapidement que prévu.

Ainsi, l’Union sollicite l’ensemble des producteurs afin d’obtenir rapidement le nom des entreprises agricoles et les détails sur leurs projets qui nécessiteront le déploiement d’un réseau triphasé.

Afin de ne pas rater cette opportunité et de contribuer à ce que le plus grand nombre possible de projets soit réalisé, le syndicat demande aux producteurs de remplir sans tarder, avant le 22 mai, un court sondage disponible sur le site Internet de l'UPA. Les conditions pour y répondre sont les suivantes :

► Être propriétaire d’une entreprise agricole au Québec;

► Avoir un projet nécessitant la conversion d’une partie des moteurs électriques au triphasé;

► Ne pas être desservi par le réseau électrique triphasé.

Dans un mémoire présenté au gouvernement québécois l'automne dernier, l'UPA rappelait que le triphasé ne couvrait que 40% du réseau de distribution d'Hydro-Québec et que cette proportion est significativement plus faible en milieu rural.

Cet accès est une priorité pour les producteurs agricoles du Québec afin de remplacer certains équipements par des outils plus efficaces.