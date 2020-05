Les affaires durant la pandémie de la COVID-19: entretien avec Gaétan Roger d'Avantis Coopérative

Voir la galerie de photos

Les premiers mois d’opération d’Avantis Coopérative, créée il y a un an et demi de la fusion de quatre coop, ont été consacrés à harmoniser les processus et capter les synergies d’opération de l’organisation qui présente un chiffre d’affaires consolidé de 500 M$, compte sur la force de 15 000 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 employés.

Mais la crise actuelle de la COVID-19 s’est ajoutée comme un élément supplémentaire à la réflexion, ce qui amène une situation économique préoccupante, des changements importants au niveau des opérations et dans les habitudes de consommation du marché de la construction/rénovation, d'expliquer le chef de la direction d'Avantis, Gaétan Roger, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Dans ce contexte, l'entreprise, dont le siège social se trouve à Sainte-Marie-Beauce, a été dans l’obligation de mettre fin de façon définitive aux activités des quincailleries de Frampton, Sainte-Hénédine et Saint-Damien, trois succursales dont la situation était précaire et qui sont actuellement fermées en raison des mesures sanitaires et des horaires forcés par la COVID-19.

« Toutes les options possibles ont été analysées, c’est une décision d’affaires difficile et mûrement réfléchie », a indiqué M. Roger alors que les 24 autres succursales du groupe, affiliées à BMR, poursuivent leurs opérations.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo dans laquelle Gaétan Roger explique comment la coopérative garde le cap dans le but d’assurer la pérennité de ses services aux membres.