807 000 $ de prêts autorisés en Beauce-Sartigan pour les PME

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a été mandaté par la MRC de Beauce-Sartigan a été mandaté pour gérer le Fonds d’aide d’urgence pour les PME. Il possède une enveloppe totalisant 940 000 $ pour le territoire.

Depuis le 6 avril 2020, l’équipe du CEB a répondu à plus de 150 demandes d’informations, élaboré ses propres procédures et outils d’analyse, a réuni à 6 reprises son comité d’investissement afin de procéder à l’analyse de 41 dossiers d’investissement.

À ce jour, le comité d’investissement a autorisé des prêts pour un montant de 807 365 $, soit 85 % de son enveloppe. Mentionnons que pour aider le plus d’entreprises possible, le CEB a dû restreindre les frais admissibles au programme puisque les demandes d’aides financières reçues dépassaient 1,3 M$.

« Je suis très fière de la qualité et de la rapidité du travail de mon équipe, ainsi que du temps investit par les membres du comité d’investissement, soit Mme Manon Veilleux, mairesse du Lac Poulin (représentante pour la MRC), M. Pierre-Luc Thomassin, de l’entreprise Sinto, (représentant du CEB) ainsi que M. Denis Leclerc, retraité du milieu bancaire (président du comité d’investissement commun du CEB) », a déclaré Mme Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.

Le Fonds d’aides d’urgence aux PME vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Les entreprises de tous les secteurs d’activité dont les entreprises d’économie sociale incluant les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales peuvent être admissibles si elles répondent aux critères suivants :

• Être en activité au Québec depuis au moins un an ;

• Être fermée temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture ;

• Être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations ;

• Avoir démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19 ;

• Ne pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Pour faire une demande

Il est encore temps de faire votre demande pour le Fonds d’aide d’urgence aux PME en complétant le formulaire accessible sur le site Internet du CEB et en fournissant les documents demandés : www.cebeauce.com/nouvelle/26-fonds-d-aide-d-urgence-pour-les-pme.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur le Fonds, contactez Mme Lynda Aubé du CEB : lynda.aube @cebeauce.com ou au 418 313-5458.