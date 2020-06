Avantis Coopérative fait un don de 45 000 $ en produits locaux

Dans le but de soutenir les concitoyens en ces temps difficiles de pandémie de la COVID-19, Avantis Coopérative contribue à l’initiative De nous à vous de Sollio Groupe Coopératif en faisant un don d’une valeur marchande de 45 000 $ de produits provenant des entrepreneurs agricoles de la région.

Ces produits des membres seront distribués à des banques alimentaires situées sur le territoire. Grâce au vaste réseau de membres, de coopératives et d’entreprises de Sollio Groupe Coopératif, la valeur marchande des denrées provenant de ce réseau s’élève à un total de 450 000$.

« Imprégnés de nos valeurs de coopération, Sollio Groupe Coopératif et seize coopératives agricoles du Québec et de l’Est ontarien ont permis non seulement d’amasser un montant d’argent pour l’initiative De nous à vous, mais aussi d’imaginer, à notre propre façon, de nourrir durablement notre monde avec des produits de chez nous tout en contribuant à l’économie régionale. Nous souhaitons vivement que nos actions aident nos communautés en ces temps difficiles », a déclaré Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

« Cette initiative contribue à la mission des banques alimentaires situées sur le territoire agricole d’Avantis Coopérative, soit Moisson Beauce, Moisson Québec et Moisson Kamouraska, tout en soutenant nos producteurs et nos communautés », précise le chef de la direction d’Avantis Coopérative, M. Gaétan Roger.

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif (auparavant La Coop fédérée) est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec.

Avantis Coopérative est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau- Brunswick.