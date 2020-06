Le Kiosque à Coco pourrait fermer en raison des gens malhonnêtes

Le Kiosque à Coco à Saint-Honoré de Shenley est un concept unique en Beauce et est une initiative de la ferme KDK. Ce comptoir libre-service, ouvert 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7 permet aux gens de venir chercher leurs œufs frais et payer en argent comptant sans que personne ne surveille. Ils ont en vente également du sirop d'érable et du bois pour les campeurs en vente libre.

Keven Bilodeau, l'un des propriétaires, explique qu'ils avaient une grande confiance envers les Beaucerons, mais cela fait deux fois que des gens malhonnêtes profitent d'oeufs gratuits. Malheureusement, cette fin de semaine, ils ont comptabilisé 120 $ de perte de revenus. Ils ont d’ailleurs même reçu des jetons pour lave-auto comme mode de paiement.

Par les réseaux sociaux, ils ont fait savoir que c’était la dernière chance qu’avaient les gens avant qu’ils décident de fermer définitivement.

M. Bilodeau ajoute que la majorité des gens sont honnêtes et que c'est peut-être la faute de deux ou trois personnes, mais que le kiosque est un service à la population et non une nécessité pour l'entreprise. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, la vente à la ferme de leurs oeufs a triplé.

Finalement, le Kiosque a décidé de procéder à quelques changements pour rester ouvert, dont l’installation de caméras cachées en plus de celle déjà à l'extérieure et celle à l'intérieure.

Tout ce que le Kiosque à Coco désire c’est que les gens demeurent honnêtes. Il est situé au 115 Rang 6 Nord Saint-Honoré de Shenley.

À lire également : Normand DeLessard présente le kiosque à Coco