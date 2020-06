Les jeunes beaucerons invités à travailler cet été

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, le Conseil économique de Beauce (CEB) et La Beauce embauche ont lancé cette semaine une campagne pour sensibiliser les jeunes à l’importance de travailler durant l’été.

Le tout a débuté quand la pandémie de COVID-19 est arrivée. En début avril, un cellule de crise a été mise sur pied en Beauce-Sartigan impliquant une multitude d’intervenants, afin d’effectuer une veille des enjeux de la MRC dans ce contexte et de travailler sur des solutions concrètes. Le premier défi est de convaincre les jeunes bénéficiaires de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) de retourner au travail cet été. C’est pour cette raison que les partenaires du milieu se sont unis pour mettre sur pied une campagne de sensibilisation s’adressant aux jeunes, pour stimuler leur intérêt à retourner travailler durant l’été et ainsi participer à la relance économique de la région et des entreprises.

Travailler cet été c’est payant!

La campagne développée, ayant pour titre « Travailler cet été c’est payant! », met de l’avant les avantages que les jeunes auront à travailler, mis à part l’aspect monétaire. Par exemple, se faire de nouveaux amis, socialiser, retrouver leur gang, avoir du plaisir, s’accomplir, se sentir utile, etc. Ces points positifs sont accompagnés d’un visuel avec une touche d’humour subtile. Des symboles et icônes sortis des réseaux sociaux ont été intégrés à la campagne pour rejoindre la clientèle cible ainsi qu’un langage simple et familier qu’ils préconisent. La campagne commencera à circuler cette semaine sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) des initiateurs de la campagne ainsi que dans les journaux locaux dès la semaine prochaine.

Des capsules vidéo d’entrepreneurs de la région ont également été créées pour qu’ils remercient publiquement les jeunes qui travaillent pour eux. Un challenge sur l’application prisée des jeunes, Tic Tok, a également été mis sur pied dont plusieurs jeunes de la région ont participé.