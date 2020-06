Nouvelle formation pour devenir préposé : les résidences privées déjà affectées

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) dit accueillir avec consternation le lancement par le gouvernement Legault de la nouvelle attestation d’études professionnelle (AEP), rémunérée 21 $ l’heure et conduisant à des postes de préposés en CHSLD au salaire annuel de 49 000 $.

« Sur le terrain, on constate déjà les effets néfastes de cette vaste opération de recrutement. Plusieurs propriétaires de résidences pour aînés nous ont rapporté des démissions ou des manifestations d’employés très intéressés à accepter l’appel du premier ministre », a indiqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Le fait qu’il soit impossible de concurrencer de tels salaires et conditions dans le secteur des résidences pour aînés (RPA) causera, à court ou moyen terme, des bris de service dans ces milieux de vie qui hébergent actuellement plus de 130 000 aînés à l’échelle provinciale, craint le RQRA.

Plus inquiétant encore à son avis, une importante vague de fermetures est à prévoir si rien n’est fait, contraignant des milliers d’aînés à se déraciner de leur communauté.

« Nous comprenons très bien le souhait des travailleurs de vouloir améliorer leur situation et nous sommes d’avis que ces gens dévoués au bien-être des aînés méritent d’être bien rémunérés. Le gouvernement doit toutefois, lorsqu’il prend des décisions, veiller à ne pas déséquilibrez tout le système qui est en place », a précisé M. Desjardins.

Pistes de solutions

Outre de poursuivre le financement des primes salariales (4 $/heure), le RQRA entrevoit deux pistes de solutions pour éviter le pire, soit la bonification du crédit d’impôt pour le maintien à domicile et l’application d’une méthode de fixation des loyers tenant mieux compte de la réalité des résidences pour aînés.

« Nous saluons les efforts du gouvernement pour reconnaître la contribution des travailleurs essentiels et nous réitérons notre volonté de collaborer avec lui pour trouver une voie de passage qui assurera la pérennité des plus de 1700 résidences pour aînés du Québec », a conclu Yves Desjardins.

Rappelons que le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec.

Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie.