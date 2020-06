Le Québec est à l'origine de près de 80 % de la croissance totale de l'emploi observée en mai

Selon le dernier bulletin d'enquête sur la population active (EPA) que vient de diffuser Statistique Canada, la croissance de l'emploi observée au Québec est la plus forte parmi les provinces et elle représente une reprise d'environ 30 % des baisses cumulatives enregistrées en mars et en avril.

Le nombre de personnes mises à pied temporairement a reculé, ce qui a entraîné une baisse de 3,3 points de pourcentage du taux de chômage de la province, lequel s'est établi à 13,7 %

Au Canada, le taux de chômage s'est établi lui aussi à 13,7 % en mai, soit le taux le plus élevé depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées.

En février, avant la crise économique liée à la COVID-19, le taux de chômage national était de 5,6 %. Il a ensuite augmenté pour passer à 7,8 % en mars et à 13,0 % en avril.

Ainsi, d'avril à mai, l'emploi au Québec a progressé de 231 000 et la proportion de travailleurs qui ont travaillé moins de la moitié de leurs heures de travail habituelles pour des raisons liées à la COVID-19 a diminué de 6,6 points de pourcentage pour s'établir à 19,3 %.

.Le gouvernement du Québec a assoupli les restrictions liées aux activités commerciales avant la semaine de référence de l'EPA allant du 10 au 16 mai, plus particulièrement à compter de la mi-avril dans la construction ainsi qu'à compter du 4 mai dans le commerce de détail et la fabrication à l'extérieur de Montréal.

La proportion de travailleurs travaillant à un endroit autre que leur domicile a augmenté, passant de 60 % en avril à 65 % en mai. Les hausses d'emploi les plus marquées enregistrées au Québec ont été observées dans la construction (+58 000), dans la fabrication (+56 000) ainsi que dans le commerce de gros et de détail (+54 000), trois secteurs ayant une proportion relativement élevée d'emplois qui peuvent difficilement être exercés à domicile.