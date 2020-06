Industrie touristique: « Il va nous falloir une bouée pour garder la tête hors de l’eau »

Voir la galerie de photos

Le tourisme a été frappé de plein fouet dès les premiers jours de la crise du coronavirus et pour l'instant, cette industrie est encore en majeure partie figée dans le confinement et de plus en plus dans l'endettement pour se maintenir à flot alors que les revenus sont inexistants.

« Il va nous falloir une bouée pour garder la tête hors de l’eau », précise Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière- Appalaches, qui, dans une lettre qu'il vient d'envoyer, interpelle la Ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Proulx, afin que le gouvernement du Québec vienne en aide financière à ce secteur d'activité économique.

L’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches représente plus de 7500 emplois directs et indirects et plus de 310 M$ en recettes touristiques annuelles, indique Richard Moreau, directeur général de l'organisme, dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Il indique que les plus de 500 membres de son regroupement sont fin prêts à participer activement à la relance de l’économie dès cet été, mais pour assurer les emplois et s’adapter pour recevoir les clients en respectant la distanciation sociale, « ça va prendre des sous et la crise a déjà forcé plusieurs d’entre eux à s'endetter », car, faute de revenus provenant de la clientèle, les entreprises du secteur doivent continuer de couvrir leurs frais fixes et payer leurs taxes.

Écoutez l'intégrale de l'entretien vidéo avec Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.