5,2 M$ disponibles pour les PME de Chaudière-Appalaches

Les SADC de Bellechasse-Etchemins, de l’Amiante, de Lotbinière et les CAE Beauce-Chaudière et de Montmagny-L’Islet, reçoivent 5,2 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

Cette contribution financière permettra d’aider les entreprises qui n’ont pu, jusqu’à maintenant, bénéficier de l’appui du gouvernemental fédéral. Chaque SADC et CAE recevra donc un montant de 1 059 701 $.

L’aide octroyée par les SADC et CAE peut se faire sous forme de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 40 000 $ ou encore sous forme de contribution financière non remboursable pour des besoins d’aide technique comme des expertises spécialisées dans des domaines primordiaux, comme l’adaptation aux mesures sanitaires, le développement de plan financier de continuité pour préparer l’avenir ou encore l’adoption des technologies pour le commerce en ligne.

Les SADC ou CAE pourront aussi réaliser ou collaborer à des initiatives de développement économique local comme des formations aux entreprises, la promotion d’achat local, des opérations de revitalisation de centres-villes et des campagnes publicitaires.

Le FARR totalise une enveloppe de 211 M$ au Québec et est mis en œuvre en collaboration avec DEC, dont 71,3 M$ sont dédiés aux 67 SADC et CAE.

Les 67 SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d’aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité.