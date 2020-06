Benjafraises cesse définitivement ses activités

L’entreprise Benjafraises installée à Saint-Benjamin depuis 2013 est définitivement fermée. Elle produisait des petits fruits et du safran. Le propriétaire, Samuel Pépin assure que cette décision n’a rien à voir avec la crise de la COVID-19, mais son but est de se concentrer sur la croissance et le développement de la chocolaterie la Pralinière qui détient une boutique en ligne en plus de 4 commerces dans la région.

« Je trouve ça dommage puisque je sais combien le développement de notre région et de notre beau village de Saint-Benjamin est important. Je tiens à préciser que c’est absolument possible de démarrer une entreprise agrotouristique dans notre région. Nous n’avons jamais manqué de clients, au contraire, on manquait souvent de production. Je serai très heureux d’offrir mon aide à des gens qui voudraient démarrer une entreprise agrotouristique dans notre région. » Samuel Pépin, propriétaire.

M. Pépin assure que la clientèle avait toujours été au rendez-vous, mais ne sait pas pour le moment s’il sera en mesure d’ouvrir au public cet été en raison des gels que nous avons connu au printemps et de l’importante quantité de fruits dont ils ont besoin pour leurs bars laitiers. L’entreprise met également en vente certains équipements et les plants.