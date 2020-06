Le Bistro-Bar La Cachette victime collatérale de la crise de la COVID-19

La crise de la COVID-19 n’a épargné personne que ce soit les grands joueurs ou les petits joueurs du monde des affaires. Les restaurateurs ont été particulièrement touchés et malheureusement le Bistro-Bar La Cachette du golf de Beauceville a annoncé par les réseaux sociaux sa fermeture.

Cependant, les golfeurs pourront toujours déguster les repas du restaurant Y Pizza qui prendra le relais. La date d’ouverture n’a pas été encore établie, mais cela devrait avoir lieu au courant de la semaine. Actuellement, il est possible de se procurer des sandwichs, salades, breuvages, bières et quelques collations. Le golf veut assurer sa clientèle qu’il restera actif comme relais pour les VTT et les motoneigistes.

Ce restaurant à Beauceville risque de ne pas être le seul à devoir prendre cette difficile décision. Bien que le gouvernement ait annoncé la réouverture des restaurants à partir du 15 juin, les consignes sanitaires restrictives pourraient faire beaucoup de dommages aux restaurateurs qui ne pourront pour un moment remplir à pleine capacité leur établissement.

Que pensez-vous de sa fermeture ?