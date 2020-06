Une campagne de financement participatif pour favoriser l'achat local

La MRC des Etchemins encourage la population à acheter local et à soutenir les organismes de première ligne les plus touchés par la crise sanitaire grâce à une campagne de financement participatif.

L’objectif est de 25 000 $ en 30 jours et la campagne se déploie sur le site de La Ruche jusqu’au 15 juillet. Desjardins doublera l’objectif, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette contribution sera partagée en totalité entre les organismes communautaires sélectionnés.

Avec la campagne « Soyons malins, achetons Etchemins », le grand public est invité à encourager les commerces locaux participants en se procurant des bons d’achat (chèques-cadeaux) en visitant le www.laruchequebec.com/etchemins où ils pourront choisir parmi une cinquantaine de commerçants des Etchemins.

« Cette campagne représente l’occasion d’exprimer notre solidarité. Le public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l’achat de cartes-cadeaux. Non seulement ce sera une source de revenus pour les commerces, mais ce sera un mouvement rassembleur pour nos communautés et un soutien considérable pour nos organismes bénéficiaires », a déclaré monsieur Richard Couët, préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper.

Soutenir les organismes de première ligne

Le but est également d’offrir un appui financier aux organismes L’Essentiel des Etchemins et la Maison des Jeunes l’Olivier des Etchemins qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie.

Desjardins s’engage dans la campagne

La campagne « Soyons malins, achetons Etchemins » profite d’une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu.

« Grâce à notre programme Du cœur à l’achat, nous appuyons chaleureusement l’initiative en doublant le montant recueilli, jusqu’à concurrence de 25 000 $, dans le but de témoigner notre confiance à l’élan de solidarité qui s’opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement », ont mentionné madame Karine Taschereau, directrice générale de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce et monsieur Pierre JR St-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins.