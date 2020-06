Beauce Carnaval reprendra ses activités en juillet

La Direction de la santé publique autorise la reprise des activités du Beauce Carnaval, confirme Jacques Vallée, propriétaire de Beauce Carnaval.

« Les employés sont très heureux de retourner travailler » indique M. Vallée à EnBeauce.com

Cette tournée 2020 sera particulière pour Beauce Carnaval. En plus d’une saison écourtée, l’entreprise ne fonctionnera qu’à une unité de tournée alors qu’elle fonctionne normalement à deux unités.

Cela s’explique principalement par les annulations des festivals et des expositions agricoles, des événements auxquels participent normalement le carnaval beauceron.

M. Vallée assure que toutes les mesures sanitaires adéquates seront appliquées.

« Il va y avoir un peu plus d’employés pour s’occuper des mesures sanitaires. Il va y avoir plus de coût par rapport à ça aussi, mais on veut faire ce qu’il faut pour que les gens se sentent en sécurité. On veut que les gens s’amusent » ajoute M. Vallée.

Le propriétaire a déjà précisé quelques unes des mesures qui seront ajoutées à ses installations: l'ajout de postes pour se laver les mains et le nettoyage des sièges rigoureux par les employés.

L’achat des billets se fera de la même façon que les années dernières pour les visiteurs.

M. Vallée prévoit le début de ses activités à la deuxième semaine du mois de juillet.