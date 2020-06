Fusion de Couture Aluminium et Portes de garage Beauce-Appalaches

L’entreprise Couture Aluminium (Saint-Georges) fusionne avec Portes de garage Beauce-Appalaches. Les propriétaires Christian Couture et Sébastien Landry seront actionnaires de la nouvelle entité qui fonctionnera sous le nom de Couture Aluminium. Garage s’associe également à eux pour offrir ses produits et un support opérationnel, informatique et financier.

« Nous sommes très heureux de cette transaction qui mettra les forces et l’expertise de tous à contribution pour offrir une excellente expérience client, tout en conservant toutes les équipes à notre emploi. La réputation de Couture Aluminium n’est plus à faire en Beauce. Depuis 1969, nous bâtissons notre clientèle en misant sur la pertinence de nos conseils, la grande qualité de nos produits et le savoir-faire de nos installateurs. Voilà pourquoi nous allons si bien avec Portes de garage Beauce-Appalaches et Garaga », mentionne Francis Gilbert, directeur général de Couture Aluminium.

Notons que Couture Aluminium a pignon sur rue depuis 1969. Les deux compagnies sont spécialisées dans la vente, l’installation et la réparation de portes de garage. Ils sont dans le secteur résidentiel, commercial et agricole. Couture Aluminium continuera également d’offrir le même éventail de produits et services au niveau des rampes, clôtures et moulures décoratives.

Les opérations se poursuivent au même endroit, soit au 785, boulevard Dionne, à Saint-Georges. Regroupées sous le même toit, c’est l’équipe de Portes Beauce-Appalaches se joint à celle de Couture Aluminium.