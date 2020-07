Regroupement des bleuetières: Jean-Yves Goulet réélu à la présidence

Jean-Yves Goulet vient d'être réélu à la tête du Regroupement des bleuetières de Chaudière-Appalaches lors de l'assemblée générale annuelle de cette coopérative qui a eu lieu le 25 juin dernier par vidéoconférence Zoom, à laquelle une quinzaine de personnes ont pris part.

Le président sera appuyé par Nancy Lapointe et Pascal Boily qui ont respectivement été élus à la vice-présidente et à la trésorerie. Le conseil d'administration est complété par Michel Beausoleil et Charles L’Écuyer qui ont été reconduits dans leurs fonctions d’administrateurs.

Parmi les points discutés lors de la rencontre virtuelle, on compte le plan de communications et de promotion du Regroupement pour 2020, dont la mise en oeuvre sera assurée entre autres par Annie Marcoux, administratrice sortante du regroupement.

Il a bien sûr été question des consignes sanitaires pour l’autocueillette et de la fondation d’une nouvelle association provinciale, Bleuet Corymbe Québec.

Cette association a pour mission de défendre les intérêts des producteurs de bleuets en corymbe du Québec et de promouvoir le fruit produit localement. Le Regroupement régional est très intéressé à soutenir l’Association dans ses différentes démarches.

Formé en 2012, le Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches réunit 25 bleuetières membres. Cette coopérative de producteurs vise à faire connaître le bleuet en corymbe de la Chaudière-Appalaches ainsi que l'autocueillette à la ferme auprès du grand public tout en faisant rayonner les bleuetières d'ici.