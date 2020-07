Turbo Images fait l’acquisition de Lettrapub et Team Coach Imaging

Établie à Saint-Georges, l'entreprise Turbo Images vient d'acquérir son concurrent Lettrapub, dont les installations se trouvent à Sainte-Marie.

La transaction comprend aussi Team Coach Imaging, la division américaine de Lettrapub. Tant Turbo Images que Lettrapub sont bien ancrées en Beauce et renommées partout en Amérique pour leurs produits et services en matière d’habillage de flotte.

« Seules, Turbo Images et Lettrapub-Team Coach Imaging étaient déjà fortes; ensemble, elles deviennent une superpuissance, a déclaré le président de l'entreprise, Pier Veilleux, par voie de communiqué de presse. En unissant nos forces, nous augmentons notre capacité et notre vitesse au profit du client, tout en maintenant la promesse d’excellence qui fait la marque de Turbo Images, de Lettrapub et Team Coach. »

Dès sa naissance en 1993, Turbo Images avait l’intention bien sentie de devenir la référence du secteur de l’habillage automobile en Amérique du Nord, indique son président. « Elle a bien grandi depuis, grâce à une stratégie axée sur le client qui combine les graphismes primés, une production de grande qualité, des installations à la fine pointe, des suivis personnalisés avec des experts ainsi que des systèmes pour protéger l’image commerciale des clients sur la route », de faire remarquer M. Veilleux.

Tout aussi expérimentée dans le secteur, Lettrapub a vu le jour à Sainte-Marie en 1994. Quant à Team Coach Imaging, elle se spécialise dans l’habillage automobile et l’impression numérique pour les autobus, les autocars et les véhicules récréatifs.

« Nous sommes ravis des avantages dont pourront profiter nos clients. En faisant équipe, nous pouvons offrir des services comme une grande entreprise, tout en gardant la touche personnalisée qu’apprécie notre clientèle. Nous maintiendrons notre promesse d’excellence, en mode turbo avec la puissance de nos deux entreprises », a fait savoir de son côté le président et chef de la direction de Lettrapub/Team Coach Imaging, Stéphane Labillois.

L’acquisition est officielle en date du 29 juin. Les conditions financières de la transaction sont confidentielles.