Objectif dépassé pour la campagne d’achat local » On l'a ici » en Nouvelle-Beauce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce vient d’annoncer qu'un montant de 30 075$ a été amassé dans le cadre de sa campagne d’achat local #onlaici en Nouvelle-Beauce, alors que l’objectif initial était de 25 000$. Cette campagne se déroulait du 15 juin au 15 juillet.

Cette campagne de financement participative visait à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 en Nouvelle-Beauce. Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, a doublé l’objectif de la campagne (jusqu’à concurrence de 25 000 $). La totalité de cette contribution sera partagée entre les trois organismes communautaires associés à la campagne, soient La Source, Lien Partage et l’Association d’entraide communautaire La Fontaine. C’est un montant de 8 333$ qui leur sera offert à chacun, pour un montant global de la campagne de 55 075$.

« Nous sommes heureux de constater que la population et la communauté d’affaires a participé à notre campagne en investissant auprès de nos marchands participants. Au final ce sont 163 personnes ou entreprises qui auront fait l’achat d’un ou de plusieurs certificats cadeaux auprès d’un des 46 marchands participants », a déclaré Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

« Grâce à notre programme Du cœur à l’achat, le Mouvement Desjardins s’engage à faire sa part afin de soutenir l’économie régionale tout en appuyant les organismes de notre milieu. « En aidant les organismes financièrement, nous leur offrons l’opportunité d’investir leur énergie à jouer pleinement leur rôle auprès de leur clientèle », a ppour sa part mentionné Estelle Lehoux, présidente de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

La CCINB envisage de reprendre un concept similaire à l’automne afin d’inviter la population à investir auprès des commerçants locaux pour la période des fêtes par l’achat de certificats cadeaux.