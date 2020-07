CAUCA ouvre une centrale à Mont-Tremblant

La Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) a annoncé jeudi l’ouverture de sa nouvelle centrale à Mont-Tremblant.

Ce nouveau point de service s’ajoute à sa centrale principale ainsi qu’à son centre de relève, tous deux situés à Saint-Georges en Beauce.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture prochaine de cette nouvelle centrale. Il s’agit d’une étape importante qui nous permettra d’améliorer la qualité de nos services, de poursuivre notre expansion, tout en nous rapprochant de notre clientèle actuelle et future », indique monsieur Alex Bernier, directeur général.

CAUCA dessert déjà 42 municipalités dans la région des Laurentides . Dès septembre 2020, les 20 municipalités de la MRC des Laurentides s’ajouteront à ce nombre.

CAUCA est un organisme à but non lucratif spécialisé en gestion des appels d’urgence. Elle emploie plus de 130 personnes, dont plus de 80 répartiteurs d’appels d’urgence. Elle dessert plus de 560 municipalités du Québec, ce qui représente 1,7 million de citoyens localisés dans 10 régions administratives de la province.