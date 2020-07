Pomerleau va creuser des tunnels dans la région de Vancouver

L'entrepreneur général en construction Pomerleau, de Saint-Georges, débutera le creusage de tunnels à la station de traitement des eaux usées d’Annacis Island, au sud-est de Vancouver.

Sur les photos, on aperçoit le tunnelier qui sera utilisé sur le chantier. Avec un diamètre de plus de 5 mètres, sa mission est de forer deux tunnels, l'un de 220 m et l'autre de 580 m, à plus de 33 m de profondeur, reliant la station de traitement des eaux usées au fleuve Fraser.

Pour l'entreprise beauceronne, il s'agira d'une opération complexe et d’envergure qui permettra à la station de répondre aux besoins croissants de la région pour les 100 prochaines années.

Pomerleau s'est associé à la française Bessac (liée à Vinci Construction) pour obtenir ce contrat de 184M $ qui a été accordé en octobre dernier.