Projet d'halte autoroutière à Beauceville: pas d'hébergement, avise le promoteur

Le projet d'halte autoroutière, évalué à 40 M $, projeté en bordure de l'Autoroute 73 et le route du Golf à Beauceville, ne comportera pas d'installations d'hébergement.

C'est ce que le promoteur, Yohan Murray, a tenu à préciser lors d'un appel téléphonique logé à EnBeauce.com.

Lors de la séance du conseil municipal du 10 août, les élus de la Ville de Beauceville ont adopté une première résolution d'appui au projet dans laquelle le dézonage demandé comprenait la construction de bâtiments pour l'hébergement.

« Mais il n'y en aura pas car il y a déjà La Cache du golf qui est établie sur la route du Golf », de dire M. Murray.

Le promoteur a cependant confirmé que tous les autres éléments du projet (installations de restauration, construction d'entrepôts pour le remisage et la location de motoneiges et de quads, construction de serres à louer pour la culture et la vente de produits maraîchers) étaient toujours dans les plans des investisseurs.

Placements Yohan Murray, doit obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour utiliser ce terrain de 65 000 mètres carrés à des fins non agricoles, et c'est cet appui qui a été consenti par le conseil municipal à sa séance régulière lundi soir.