Lancement du Marché fermier des Etchemins

C'est au début du mois, lors d'une conférence de presse tenue aux Serres Horto Verdi, qu'a été officiellement lancé le Chariot du Marché fermier des Etchemins, une initiative qui est, entre autres, soutenue par le syndicat de l’UPA des Etchemins.

Andrée-Anne St-Pierre assume la présidence du Comité du Marché fermier des Etchemins, qui est le premier point de vente fixe dans la MRC permettant une mise en marché commune et un accès facile aux producteurs pour écouler leurs récoltes.

Les agriculteurs locaux approvisionnent régulièrement le Chariot en produits agroalimentaires (fruits et légumes, miel, produits d’érables, etc.). Les consommateurs peuvent ainsi se procurer des produits frais et de qualité sur les heures d’ouverture des Serres Horto Verdi.

Par ailleurs, le Marché fermier des Etchemins tiendra deux éditions de marchés publics cet été, soit le 22 août, de 10 h à 13 h, au Village beauceron de Saint-Prosper et le 5 septembre, de 10 h à 13 h, aux Serres Horto Verdi de Lac-Etchemin.

L’invitation est lancée aux producteurs et transformateurs agroalimentaires désirant y tenir un kiosque. Les exposants intéressés peuvent contacter Rose-Marie Dumas à l'UPA ou la président du marché, Andrée-Anne St-Pierre.