L'organisme DENB dévoile son enquête sur la situation économique en Nouvelle-Beauce

Le contexte actuel de la crise du coronavirus ayant amené beaucoup d’incertitudes pour tous les entrepreneurs de la région et d'ailleurs, Développement économique Nouvelle-Beauce a réalisé, durant la saison estivale, une enquête maison à la suite de différents échanges avec des entreprises de La Nouvelle-Beauce afin d’avoir un portrait des répercussions de la COVID-19 sur la situation économique du territoire.

Des entrepreneurs de plusieurs secteurs d’activité ont été sondés. Le rapport comporte deux profils regroupant l’ensemble des répondants, soit les entreprises manufacturières incluant celles du domaine de la construction, ainsi que les entreprises du secteur services et commerces, comprenant le tourisme.

Manufacturier et construction

Le tissu économique de La Nouvelle-Beauce compte plusieurs entreprises en agroalimentaire et dans le secteur de la construction, ce qui a été bénéfique pour la région durant les mois de confinement.

Les entreprises agroalimentaires et les sous-traitants œuvrant auprès de ce secteur ont pu continuer à produire pleinement ou partiellement. La réouverture rapide du secteur de la construction ainsi que celle du secteur manufacturier dès la mi-mai a amené les organisations à reprendre un rythme plus normal de leurs activités.

Plusieurs entreprises ont mentionné qu’elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à des carnets de commandes bien remplis permettant d’avoir des contrats tout l’été. Dans le contexte actuel, cela fut avantageux pour celles-ci.

Pour ce qui est des emplois, environ 25 % des répondants interrogés de ces secteurs n’ont pas réembauché l’ensemble de leurs employés.

Élément plus positif, une majorité d’entreprises manufacturières et en construction n’ont pas ou peu subi de pertes de contrats. Considérant que ces secteurs d’activité font partie des plus importants de l’économie de La Nouvelle-Beauce où l'on retrouve une concentration importante d’emplois, ces données sont rassurantes.

Services, commerces et tourisme

Un tout autre son de cloche a été reçu en ce qui concerne les secteurs services et commerces et tourisme.

Une majorité d’entreprises entrevoient une fin d’année financière à la baisse ou plus difficile. Comparativement au secteur précédent, c’est plus de 40 % des employés qui n’ont toujours pas retrouvé leur emploi.

L’achat local fut l’élément positif soulevé à plusieurs reprises par les entrepreneurs de ces secteurs confiants face à l’avenir. Plusieurs ont fait preuve d’agilité et de créativité en mettant en place de nouveaux services adaptés à la situation.

Enfin, pour tous les secteurs confondus, une bonne proportion des entreprises a eu de la difficulté à embaucher des étudiants et même du personnel régulier. Cela peut être dû, en partie, à cause de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Plusieurs entrepreneurs interrogés sont fiers de dire qu’ils ont reçu une excellente collaboration de leurs employés prêts à faire du télétravail et à revoir certaines pratiques afin d’être conformes à la nouvelle réglementation déployée en ces temps exceptionnels de pandémie.

En ce qui concerne l’automne, l’incertitude relative à une deuxième vague de la COVID-19 ou à la conjoncture économique et politique américaine laisse planer bien des interrogations, mais les entrepreneurs demeurent confiants.

Dans ce contexte, l’importance pour ceux-ci de revoir leur planification stratégique afin d’être proactifs plutôt que réactifs est essentielle.

Aide financière

Les deux paliers gouvernementaux ont été très actifs en ce qui a trait à l’aide financière offerte aux entreprises. C’est presque la totalité des répondants qui ont bénéficié de programmes d’aides financières relatives à la COVID-19.

De ce fait, DENB rappelle aux entrepreneurs que des fonds sont toujours disponibles dans le cadre de l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec un de nos conseillers aux entreprises.