La Fondation Moisson Beauce souligne la générosité de l'entreprise Boa-Franc

La Fondation Moisson Beauce a remercié Boa-Franc pour sa générosité dans le cadre du souper-spectacle « Sous les Étoiles » qui a eu lieu samedi dernier.

La fondation ainsi que le comité organisateur de l’événement tiennent à souligner que la direction de Boa-Franc a généreusement contribué au spectacle virtuel le 22 août, en offrant un accès au spectacle à tous leurs employés.

Au total, c’est la somme de douze mille dollars (12 000$) que Boa-Franc a remis à la Fondation Moisson Beauce dans le cadre de cette soirée.

« Avec toutes les restrictions autour de la Covid-19, on voulait faire quelque chose de spécial en toute sécurité pour remercier et divertir nos employés. Lorsqu’on a vu la belle initiative de Moisson Beauce avec son spectacle, on s’est dit que ça serait une belle opportunité de redonner à la communauté, encourager la restauration locale et gâter nos employés en même temps. Ce fut une belle réussite pour tous et un franc succès! Bravo à Gregory Charles et son équipe qui ont livré toute une performance compte tenu du

contexte. », raconte Pierre Thabet, président de Boa-Franc.



Pour l’occasion, plus de 150 liens de spectacle ont été remis et 265 employés se sont inscrits à l’activité. En incluant les familles des employés, plus de 750 membres de Boa-Franc ont pu profiter de ce souper-spectacle.