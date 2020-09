Sociétés les mieux gérées au Canada: Agri-Marché accède au Club Platine

Considérée parmi les sociétés les mieux gérées au pays, Agri-Marché, une entreprise de l'agro-alimentaire de Saint-Isidore, vient de faire son entrée au Club Platine du prestigieux programme national visant à souligner les réussites d’affaires au Canada.

Agri-Marché fait partie du groupe Brochu, chef de file dans le secteur de l'agroalimentaire au Québec. L’entreprise opère cinq meuneries situées au Québec et en Ontario, des fermes d’élevage porcin et avicole ainsi que deux centres de transbordement de grains, en plus des deux meuneries dédiées à l’alimentation pour ruminants.

« Notre nomination au Club Platine témoigne des efforts soutenus et de l’engagement de notre équipe, de la solidité des relations d’affaires que nous entretenons avec les producteurs agricoles de partout au Québec. La proximité avec nos clients et la confiance qu’ils nous accordent, jumelée à la force de notre équipe et son implication nous permettent de nous positionner parmi les meilleurs au Canada et comme chef de file en alimentation animale. Nous sommes honorés d’accéder au Club Platine, un groupe d’entreprises canadiennes renommées et engagées dans le succès de leur clientèle », a indiqué le président, Patrice Brochu, par voie de communiqué de presse.

Pour accéder au Club Platine des Sociétés les mieux gérées, Agri-Marché a dû se qualifier durant sept années consécutives en démontrant des avancées et engagements concrets sur des questions telles que la relève d’entreprise, la main-d’œuvre, le développement stratégique et l’innovation.

« Agri-Marché nous a une fois de plus prouvé sa capacité à s’adapter à un monde des affaires en constante évolution par sa solidité, son leadership proactif, ses employés engagés ainsi que ses efforts pour offrir des produits et services innovateurs, permettant d’entretenir des liens privilégiés avec ses clients producteurs », d’expliquer René Forgues, associé chez Deloitte.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions de dollars. Depuis le lancement du programme, en 1993, des centaines d’entreprises y participent chaque année dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion.