La Ruche s’installe officiellement dans la région de Chaudière-Appalaches

La plateforme de financement participatif de proximité La Ruche a fait son entrée en Chaudière-Appalaches au cours d'un événement de presse qui s'est tenu à Lévis hier.

Les entrepreneurs et idéateurs de la région auront désormais la possibilité d’avoir recours à cet outil de financement et ainsi contribuer au développement des dix MRC concernées.

De plus, La Ruche pourra compter sur la collaboration du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) qui offre un appui de 2 millions de dollars sur trois ans. Cet apport financier permettra la poursuite des activités et servira également au déploiement de six nouveaux points de services d’ici 2022. La Ruche a comme objectif de s’implanter au sein de toutes les régions administratives du Québec d’ici 2023.

La Ruche Chaudière-Appalaches devient la septième Ruche au Québec après celles de Québec et Montréal, de l'Estrie, de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Le lancement de La Ruche Chaudière-Appalaches, en collaboration avec des partenaires comme le Mouvement Desjardins, le MEI et la Ville de Lévis est certainement gage de confiance et d’accomplissement pour de nombreux projets à venir dans la région. La Ruche est l’un des meilleurs moyens pour les citoyens de se rassembler et de contribuer au rayonnement et à la vitalité de leur secteur. Elle agit aussi, entre autres, à titre d’étude de marché vivante de tout projet entrepreneurial », a indiqué le président-directeur général de l'organisme, Nicolas Bouchard.

PHOTO — De gauche à droite, Benoit Caron, directeur général de la Caisse Desjardins Lévis, Nancy Labbé, directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de La Nouvelle-Beauce et membre fondatrice de La Ruche Chaudière-Appalaches, Nicolas Bégin, Ambassadeur La Ruche Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre déléguée au Développement économique régional, Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche et fondateur de DuProprio, Stéphane Thériault et Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis.