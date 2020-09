8,7 M$ pour stimuler le tourisme au Québec

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé samedi l'octroi de 8,7 millions de dollars supplémentaires afin de bonifier l'enveloppe du programme Passeport Attraits.

Le programme Passeport Attraits, depuis son lancement le 21 juin dernier, vise à stimuler le tourisme dans les différentes régions du Québec en réduisant le coût d'accès des visiteurs à des attraits touristiques de la province.

Pendant la saison estivale, 70 attraits leaders se sont associés avec plus de 270 entreprises touristiques afin de proposer au-delà de 280 passeports dans les 15 régions touristiques du Québec.

En Chaudière-Appalaches, plusieurs entreprises participent actuellement à ce forfait comme le Parc régional Massif du Sud, près de Saint-Philémon, et le Miller Zoo à Frampton.

Une offre renouvelée sera bientôt disponible, ce qui permettra aux Québécois et aux entreprises saisonnières automnales et hivernales de se de se prévaloir du programme Passeport Attraits.

Rappelons que le programme octroit 20 % de rabais à l'achat d'un passeport de deux attraits, 30 % pour un passeport de trois attraits et 40 % pour un passeport de quatre attraits.

L'offre est accessible sur le site Quebecvacances.com, et la réduction est proposée au moment de l'achat sur les plateformes transactionnelles des attraits visés.

« Le programme Passeport Attraits a permis à nos entreprises touristiques de se mobiliser et d'offrir des passeports attrayants à rabais aux touristes québécois, en plus de générer des liquidités directes pour les attraits participants et des retombées économiques pour les collectivités locales. En bonifiant son enveloppe, nous poursuivons sur cette lancée déjà bien amorcée et continuons de soutenir nos entreprises touristiques ainsi que l'économie de l'ensemble de nos régions », explique Caroline Proulx, ministre du Tourisme.