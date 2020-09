Prix du bois d'oeuvre: un entretien avec le président de l'APBB, Éric Cliche

Voir la galerie de photos

Dernièrement, êtes-vous allé vous acheter quelques « 2 X 4 » pour vos petits projets de rénovation? Vous avez sûrement constaté, au moment de payer, que le prix du bois d’œuvre avait atteint de nouveaux sommets dans les derniers mois, notamment depuis de la début de la crise du coronavirus.

Mais il apparaît que les producteurs, ceux qui effectuent la coupe, ne récoltent que les miettes de cette manne alors que le prix offert pour les billots est à peine plus élevé que ce qu'il était à pareille date l'an dernier.

« Le rythme actuel des livraisons de billots de sapin-épinettes dans les moulins va augmenter considérablement en 2020. J’ai pourtant de la difficulté à me réjouir de cette situation, puisque ceux qui en profitent vraiment sont très certainement les scieries et, dans une moindre mesure, les entrepreneurs forestiers et les transporteurs. Du point de vue de la mise en marché, l’année 2020 est très particulière. Cela amène l’Association à se questionner sur la place qu’occupe le propriétaire forestier dans le modèle économique actuel », a écrit le président de l'Association des propriétaires des boisés de la Beauce, Éric Cliche, dans son éditorial du Bulletin forestier qui vient de paraître.

Dans une entrevue vidéo qu'il a accordée à EnBeauce.com, et dont vous pourrez écouter l'intégrale en accompagnement de cet article, il explique que la dernière pointe de tarte va au producteur et que les moulins multiplient les façons de payer le bois (au pmp, à la corde, à la tonne métrique ou impériale, au mètre cube solide), afin d’être plus performant dans leurs réceptions de bois et se différencier de leurs concurrents.

Éric Cliche estime que les producteurs ont une part de responsabilité dans la situation actuelle « puisque nous contribuons à cette désorganisation en choisissant de ne pas nous impliquer collectivement dans la mise en marché. »

Un point qui fera sûrement l'objet de discussions lors des assemblées générales annuelles du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce et celle de l'APBB, qui auront lieu en web diffusion les 14 et 20 octobre prochain.

