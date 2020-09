La MRC des Etchemins octroie près de 100 000 $ à la Distillerie Sainte-Sabine

La MRC des Etchemins a annoncé une aide financière de 99 200 $ à la Distillerie Sainte-Sabine pour développer ses installations et augmenter sa productivité.

Totalisant un investissement de 541 500 $, ce projet permettra à l’établissement d’optimiser les étapes de fabrication et d’embouteillage de ses spiritueux d’érable et par le fait même de se développer sur le territoire.

« Le Conseil de la MRC est fier d’appuyer ce projet qui conduira à la création de cinq emplois, en plus de développer de nouveaux produits à l’érable et de mettre en valeur tout le potentiel acéricole des Etchemins », a déclaré le préfet de la MRC et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

Fondée en 2017 par Pascal Charette et sa conjointe Annie Ricard, la Distillerie Sainte-Sabine propose quatre eaux-de-vie sous la marque de commerce Rock faisant référence à la composition du sol du territoire.

Récemment, l’eau-de-vie Rock G13 s’est méritée une médaille d’or dans le cadre de la Coupe des nations 2020, une compétition nationale de vins et alcools du terroir.

« Ces investissements nous permettrons de continuer de développer les saveurs des Etchemins et d’offrir aux gens d’ici et d’ailleurs des produits uniques faits à partir d’ingrédients locaux », a exprimé le propriétaire de cette distillerie.

Prochainement, l’établissement mettra en marché une vodka, devenant ainsi la seule distillerie au Canada proposant ce type de spiritueux fait d’érable de la MRC à 100% dans le réseau de distribution de la Société des Alcools du Québec (SAQ).

Cette subvention permettra également aux propriétaires de continuer de développer des produits d’érable pur, tels que des sirops et du beurre d’érable sous l’autre marque de commerce de l’entreprise, Place à l’érable.

Mis sur pied en 2017 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement permettant de contribuer au dynamisme et à la pérennité du territoire. Une vingtaine de projets ayant permis de créer et de consolider 266 emplois ont été soutenus dans le cadre de la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan.